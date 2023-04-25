CHP ve HDP yine aynı çizgide buluştu

CHP, PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP'nin vaatlerini dillendiriyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının demokrasinin önündeki en büyük engel olduğunu savundu. "Uygulamaya son vereceğiz" dedi.

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CHP ve PKK'nın Meclis'teki temsilcisi HDP kayyum uygulamasına ilişkin yaptıkları açıklamalarda da birleşiyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının demokrasinin önündeki en büyük engel olduğunu savundu. "Uygulamaya son vereceğiz" dedi.

CHP içinden yine benzer bir açıklama geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alarak görevden uzaklaştırılan önceki dönem Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u "Kayyum istemiyoruz." diyerek savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkan, "Türkiye'de ve Urla'da kayyum istemiyoruz! Belediyelere kayyum atanması uygulaması 15 Mayıs'ta son bulacak. Kayyum atanan Urla Belediyemiz önünden seslendik." ifadelerini kullandı.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamaoğlu ise İstanbul Sözleşmesini savunarak yeniden devreye alınacağını öne sürdü.

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