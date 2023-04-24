Perinçek'ten hükümete "Ermeni Soykırımı" yalanı tepkisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, bir grup ABD kongre üyesinin Ermeni Soykırımı Eğitim Yasasını yeniden Temsilciler Meclisi'ne sunmasına tepki gösterdi. Perinçek hükümetin soykırım yalanı karşısında sessiz kaldığına dikkat çeken Perinçek, "ABD'den korkan hükümet istemiyoruz. Türkiye'yi yönetmeye hazırız, milletimizden görev talep ediyoruz." dedi. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Buradan şunu açıkça ifade ediyoruz; Ne ABD Başkanı'nın ne de Temsilciler Meclisi'nin soykırımdan bahsetme yetkisi yok. Yetkisizsiniz diyoruz Biden'e İstanbul'dan. Mahkeme kararlarını hatırlatıyoruz. Sizin soykırıma hükmetmeye hakkınız yok.

Ermeni Soykırımı Yalanı ve AIHİM zaferi başlıklı söyleşide konuşan Perinçek, soykırım yalanının psikolojik bir savaş olarak gündeme getirildiğine dikkat çekti. Perinçek şunları söyledi:

- ABD'nin İsrail ile Kürdistan kurma planları sahnelendi. Türkiye'nin dize getirilmesi lazımdı. Nasıl dize getirilecek? Türkiye soykırım yapar. Uzun bir mücadeleden sonra AİHM ayrı ayrı Perinçek-İsviçre ve Ali Mercan davalarında şu tespiti yaptı: 1915 olaylarında soykırım işlendiğine dair yerel ve uluslararası mahkeme kararı yoktur. Mahkeme kararı yok, soykırım yok. Uluslararası hukuk bu. Bizlerin her yerde "soykırım uluslarası yalandır emperyalist bir yalandır biz vatanımızı savunduk soykırım yapmadık" deme özgürlüğümüzü de bu 3 ayrı karar tasdik etmiştik. Dünya çapında bu mesele çözülmüştür. Bu olayı biz bitirdik.

Hükümetin soykırım yalanı karşısında sessiz kaldığına da dikkat çeken Perinçek, "ABD'den korkan hükümet istemiyoruz." dedi. Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

- Erdoğan başkanlığındaki hükümetin bu ABD'den gelen suçlamalar karşısında sessiz kalmasını üzüntüyle karşılıyor ve mahkum ediyoruz. AİHM katında dava açmaya karar verdiğimiz zaman Erdoğan hükümeti bakanları "aman bu davayı açmayın" diye baskı yaptılar, tehdit ettiler. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hep bizi arkadan çelmeledi. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu emperyalist suçlamalar karşısında aciz durumda olamaz. ABD'den korkan hükümet istemiyoruz ve hükümeti protesto ediyoruz, mahkum ediyoruz.

Perinçek, ürettenlerin milli hükümetini kurmak için Türk milletine çağrı yaptı, "Göreve hazırız." dedi. Perinçek ayrıca şunları ifade etti:

- TBMM devrimci bir meclis olarak kurulmuştu. Silahla kurulmuştu. Şu an da demokrasi yok Türkiye'de. Üretenleri ekonominin kenarına sürdüler 1980'den sonra. Üreticiyi kambur ilan ettiler. Kimler Türkiye Cumhuriyeti'nin tepesine çıktı? Sıcak para komisyoncuları, dolar borsa vurguncuları, büyük tefeciler, tarikat rantçıları bunların hepsi bir mafya. Onların egemenliğini Vatan Partisi olarak yıkmaya yemin ettik. Tekrar üreticiyi baş tacı yapacağız. Ürettenlerin milli hükümetini kuracağız. Vatan Partisi olarak Türkiye'yi yönetmeye hazırız.

İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı, Kızılelma Ocakları İstanbul İl Başkanı Adnan çınar ve hazırlık aşamasındaki Ermeni soykırımı yalanı filminin yapımcısı Musa Karakaya da toplantıda konuştu. Adnan Çınar şu ifadeleri kullandı: