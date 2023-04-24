TBMM'de 23 Nisan özel oturumu: Binali Yıldırım Türk Bayrağıyla kürsüye çıktı

Ulusal egemenliğin 103’üncü yılı Ankara’da coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında törenler düzenlendi.

Ankara’da ilk törenin adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Şentop başkanlığındaki devlet erkanı ardından Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri de törende yer aldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda da tören düzenlendi. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Meclis’te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile bazı milletvekilleri de katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de 23 Nisan’a özel etkinlikler yapıldı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Genel Başkan Yardımcısı Eski Meclis Başkanvekili Hasan Korkmazcan Meclis’te çocuklarla bir araya geldi.

Meclis’te 27’nci yasama döneminin son oturumu olan 23 Nisan özel oturumu da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Korkmazcan özel oturuma locadan katıldı.

Özel oturumu izleyen büyükelçiler arasında Rusya, Çin, İran ve Ukrayna büyükelçisi yer aldı. ABD büyükelçisinin özel oturumda olmadığı görüldü.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Şentop, Genel Kurulu son kez yönetti. Şentop, seçim ve terörle mücadele mesajı verdi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Genel Kurul’da son kez konuştu. Kürsüde yanında getirdiği Türk bayrağını çıkararak İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okuyan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişikliğe gidilmesi gereken noktalarının olduğuna dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Meclis kürsüsünden Türkiye karşıtı mesajlarını yineledi.