Batı'nın umudu Altılı Masa: Alman basınından dikkat çeken analiz

Alman basınında, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yayınlanan analizde, Millet İttifakı’nın olası seçim galibiyetinin Batı’nın işine yarayacağı belirtilirken, Altılı Masa partilerinin Erdoğan karşıtlığından başka bir planının olmadığı tespitine yer verildi.

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Almanya’nın en eski yayın kuruluşlarından olan Frankfurter Rundschau Gazetesinde, 14 Mayıs seçimlerine dair dikkat çeken bir analize yer verildi.

"Erdoğan Türkiye seçimlerini kaybederse ne olur?" başlıklı yazıda, "Kesin olan bir şey var: Türk devlet başkanı gerçekten yenilgiye uğrarsa, Türkiye'nin dış politika yönü büyük olasılıkla önemli ölçüde değişecektir" ifadeleri kullanıldı.

Analizde, CHP ve İyi Parti’nin başını çektiği Millet İttifakı partilerinin, Tayyip Erdoğan karşıtlığından başka bir planının olmadığı tespitine yer verildi. Altılı Masa'nın seçimi kazanma ihtimalinin düşük olduğu ancak olası bir galibiyetin Batı’nın işine yarayacağı belirtildi. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağı vaadine atıfta bulunularak, "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse, dış politikada büyük bir değişiklik ufukta görünüyor" denildi.

Analizde dış politikada beklenen değişiklikler ise şöyle sıralandı; “Muhalefet, İsveç'in NATO üyeliğine karşı direnişinden vazgeçecektir. NATO’nun doğu kanadına daha fazla müdahil olacak ve Rus hava savunma sistemlerinin Türk topraklarındaki varlığına son verecektir.”

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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