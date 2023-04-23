İyi Parti'de istifa depremi: "Böyle bir partide olmak istemiyorum"

Altılı Masa'nın ortaklarından İyi Parti'deki istifalara bir yenisi daha eklendi. İyi Parti’den Kayseri Milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, istifasını “Ben böyle bir partide olmak istemiyorum” sözleriyle duyurdu.

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İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor. Son olarak İyi Parti’den Kayseri Milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır da parti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Bakır, "Şaibeli kişiler milletvekili adayı yapıldı. Ben böyle bir partide olmak istemiyorum. Sorun parti yönetiminde. Siyasi etik anlayışıma ters düşen şeyler gördüm" ifadelerini kullandı.

Bakır, istifa sonrası siyasi parti üyeliğinin bittiğini gösteren e-devlet ekranının görselini paylaştı.

Pelin Gündeş Bakır, aday listelerinin kesinleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İyi Parti’de gladyo, FETÖ, mafya ve CIA ile karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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