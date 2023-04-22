Vatan Partisi'nden bayram mesaisi: Milletvekili adayları vatandaşla buluştu

Vatan Partisi, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de sahadaydı.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı, 3 seçim bölgesinde eş zamanlı çalışma yaptı. Mamak’taki seçim çalışmasına Vatan Partisi Genel Sekreteri Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Özgür Bursalı, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı ve 2. Bölge 4. Sıra Adayı Deniz Tokgöz, Ankara milletvekili adayları ve partililer katıldı.

Bursalı, vatandaşların bayramını kutladı. Ankaralılara Vatan Partisi’nin programını anlattı. Bursalı şu ifadeleri kullandı:

- Kimse oy vermeyi düşündüğü partiden memnun değil. Aslında Türk milleti Vatan Partisi’nin yolunu gözlüyor. Genel Başkanımızın bugün söylediği gibi Türkiye’nin önünde büyük zorluklar, büyük dağlar var ama o dağları aşacak yollar da var. Biz insanlarımızla göz göze geldikçe ellerini sıktıkça o yolların ne kadar gerçekçi olduğunu görüyoruz. 14 Mayıs’ta Vatan Partisi Meclis’e girecek.

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Tokgöz, çözümün Vatan Partisi’nde olduğunu işaret etti.

Vatan Partisi Ankara’nın milletvekili adayları da vatandaşları Vatan Partisi’ne oy vermeye çağırdı.

Vatan Partisi, İstanbul’da da seçim çalışmalarını devam ettirdi. İstanbul 2’nci bölge 1’inci sıra milletvekili adayı Ethem Sancak ve milletvekili adayları da İstiklal Caddesi'nde vatandaşın Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çorum'da da Vatan Partisi'nin saha çalışması renkli görüntülere sahne oldu. Vatan Partisi'ne desteğe gelen vatandaşlar ve partililer birlikte bayram halayı çekti.

Trabzon’da da seçim çalışmalarına devam etti Vatan Partisi. Trabzon milletvekili adayları Arsin esnafını ziyaret etti, 14 Mayıs seçimleri için oy istedi.