CHP'den ABD'ye teslim olma sözü

Altılı Masa’nın Batı’ya verdiği taahhütleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Dış Polititika Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Newsweek dergisine açıkladı.

Altılı Masa seçimi kazanırsa ilk iş olarak İsveç’in NATO üyeliğini onaylayacak. Çeviköz sürecin 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne yetişmesi konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Altılı Masa sözcülerinin Batı’ya bir başka taahhüdü de ABD ve AB ile yıpranmış ilişkilerin onarılması. Taahhütler arasında Ankara ile ABD arasında yeni bir savunma iş birliği döneminin başlatılması var. F-16'larla ilgili 20 milyar dolarlık anlaşmanın sonuçlandırılması ve Türkiye'nin 2019'da çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına yeniden katılması da başlıklar arasında.

Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Çeviköz, "Türkiye-ABD ilişkilerinin daha fazla alana ve ufka sahip olacağına inanıyoruz.” demişti.

Altılı Masa’nın bir başka taahhüdü ise Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın yanında yer almak. Çeviköz “Rusya’ya, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız.” dedi.

NATO Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’lerden rahatsız. Çeviköz Newsweek dergisine yaptığı açıklamada " S-400 engelinin çözülmesiyle birlikte, Türkiye'nin ABD ile savunma sanayi işbirliğine devam edeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

ABD Rusya’nın Türkiye üzerinden yaptırımları delmesinden rahatsız. Altılı Masa da Rusya’ya yaptırımlara uyma konusunda ABD ve AB’ye güvence veriyor.

ABD’nin en hassas olduğu konulardan biri de Suriye’de Fırat’ın doğusundaki Türk askeri. Altılı Masa ile ABD arasında bu konuda da bir anlaşma yapıldığı görülüyor. Altılı Masa ortakları “Suriye’de ne işimiz var” diye tepki göstermişlerdi.