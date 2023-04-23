Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan'dan Türkçe ve Türk bayrağı vurgusu

Vatan Partisi Ankara milletvekili adayları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıldönümünde, Ulus'taki tarihi ikinci Meclis’i ziyaret etti.

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününe denk gelen bayramda Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Meclis Başkanvekili Korkmazcan, adaylar adına açıklama yaptı.

Korkmazcan, Türkçe ve Türk bayrağı ile sorunu olanlar olduğunu söyledi. Vatan Partisi’nin girdiği Meclis’te bunların olmayacağını işaret etti.

Hasan Korkmazcan, Vatan Partisi’nin gençlere verdiği öneme de dikkat çekti.