PKK'lılara özgürlük vaat etti: Sırrı Süreyya Önder'den Adıyaman'da skandal ifadeler

PKK uzantısı HDP, Altılı Masa ile iş birliğinden aldığı güçle, meydanlarda terör örgütü propagandasını yükseltti.

PKK/HDP’nin, Anayasa’dan Türklük kavramının çıkarılması, özerklik ve anadilde eğitim gibi talepleri, özellikle CHP ve Deva Partisi’nin öncülüğünde kamuoyunda tartışmaya açılmaya çalışılıyor. PKK’nın, HDP’nin kapatılması ihtimaline karşı kurduğu Yeşil Sol Parti’nin vekil adayları da her gittikleri yerde terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan ve cezaevlerindeki PKK’lılara özgürlük vaadini dillendiriyor.

Yeşil Sol Parti’nin vekil adayı Sırrı Süreyya Önder, Adıyaman’da yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerini “onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim” sözleriyle tanımladı. Cezaevlerindeki teröristlere özgürlük vaadini tekrarladı.