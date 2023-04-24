Hizbullah AK Parti listesinde: HÜDA PAR'lı aday Hizbullah'tan yatmış

Cumhur İttifakı ve Milet ittifakı 14 Mayıs seçimlerine bölücü ortakları ile girecek.



İttifak partilerinin HDP ve HÜDA PAR'ı meşrulaştırma söylemleri sürerken, HÜDA PAR-Hizbullah ilişkisi bir kez daha açığa çıktı.



AK Parti milletvekili aday listesine giren HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç'in 2009 yılında Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hizbullah davası kapsamında hapis yattığı ortaya çıktı. Konuyu Gazeteci İsmail Saymaz gündeme getirdi.



Habere göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Elazığ ve Malatya'daki İhya-Der'liler 27 Nisan 2009'da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Faruk Dinç de vardı.



Evindeki aramada çıkan CD'de, “Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu” tespit edildi. 30 Nisan 2009'da da tutuklandı. Dinç, 6 Temmuz 2009'da tahliye edildi.



HÜDA PAR’lı 4 isim, AK Parti'nin milletvekili listelerinde yer alıyor. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AK Parti İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, HÜDA-PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir AK Parti Gaziantep 6. sıradan, HÜDA-PAR Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı AK Parti Batman 2. sıradan ve HÜDA-PAR GİK Üyesi Faruk Dinç'te AK Parti Mersin 4. sıradan aday olarak belirlendi.



Adaylar Millet ittifakının ortağı HDP gibi, bölücü ve yıkıcı programlarına ilişkinm söylem ve paylaşımları ile öne çıkıyor.



