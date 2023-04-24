Vatan Partisi'nden anlamlı seçim çalışması: Şehit diplomatları andılar

Görüntüler İzmir’den Vatan Partisi İzmir Milletvekili adayları Ermeni Terör Örgütü’nün şehit ettiği diplomat anıtı önünde basın açıklaması yaparak bu haftaki seçim çalışmalarına başladı.

Anıta çelenk bırakılmasının ardından Vatan Partisi 2. Bölge Milletvekili Adayı Avukat Nuriye Kadan kamuoyuna seslendi. “Ermeni soykırımını bitiren partiyiz” dedi

Kadan konuya dair mevcut hükümeti ve muhalefeti eleştirdi.

Konuya ilişkin Vatan Partisi 2. bölge milletvekili adayları ve partililer Karşıyaka çarşında sergi düzenledi.

Vatan Partisi ikinci bölge milletvekili adaylarından Samet Kunt, seçmene çağrı yaptı. Vatan Partisine oy istedi.

Seçim çalışmalarının başka bir adresi ise Keçiören oldu. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nusret Senem ve 2’nci bölge milletvekili adayları Keçiören Osmanlı Halk Pazarı’nda esnafı ziyaret etti

Osmanlı Halk Pazarı esnafı, AK Parti’ye HÜDA PAR tepkisi de gösterdi.



