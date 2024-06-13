Basketbolda şampiyon Fenerbahçe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı...

Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi sarı lacivertliler kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

UZATMALARDA MUTLU SONA ULAŞTI

Mücadelenin normal süresi 64-64 sona erdi. Uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko böylelikle 11. şampiyonluğunu kazandı.