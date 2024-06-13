Basketbolda şampiyon Fenerbahçe
Ve basketbolda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı... Rakibi Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler seride durumu 3-1'e getirdi ve 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı...
Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi sarı lacivertliler kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.
UZATMALARDA MUTLU SONA ULAŞTI
Mücadelenin normal süresi 64-64 sona erdi. Uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko böylelikle 11. şampiyonluğunu kazandı.
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