Basketbolda şampiyon Fenerbahçe

Ve basketbolda Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı... Rakibi Anadolu Efes'i mağlup etmeyi başaran sarı lacivertliler seride durumu 3-1'e getirdi ve 2023-24 sezonunun şampiyonu oldu.

Basketbolda şampiyon Fenerbahçe
Editör: Mert Sagit
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı...

Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi sarı lacivertliler kazandı ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

UZATMALARDA MUTLU SONA ULAŞTI

Mücadelenin normal süresi 64-64 sona erdi. Uzatmalarda 80-72 kazanan Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko böylelikle 11. şampiyonluğunu kazandı.

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# fenerbahçe # basketbol
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