Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Paris için kota peşinde.



Milli takım altın madalyaya giden yol için gece gündüz çalışıyor.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Teknik Kurul Başkanı Arda Günay, şampiyonanın paralimpiklere kota vermesinden dolayı önem taşıdığını söyledi:

- Aksaray Paralimpik Hazırlık Merkezi bedensel, görme engelli ve diğer engelli sporcularımıza uygun bir merkez. Bizler, burada çok büyük rahatlıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde boccia branşı kurulalı 7 sene oldu. Sağ olsun hocalarımız bugünlere getirdiler. Bizler, bu sene çalışmalara hız vererek daha farklı taktikler izledik. Bu çalışmalarımızın da meyvesini alıyoruz. Geçen sene üç uluslararası turnuvaya katıldık. Buralarda bazı arkadaşlarımız ikincilik ve üçüncülük madalyası kazandı. Bu senede ağustosa kadar kamp yapmayı planlıyoruz.