Avrupa Liglerinde takımlarımızın son durumu

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.



Belçika'da 1-1 sona eren maçın rövanşında Gent, ilk yarıda, 6 dakikada 4 gol atarak adını çeyrek finale yazdırırken, Başakşehir sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı.



Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde, deplasmanda 2-0 yenildiği İspanyol takımı Sevilla'yı ağırlayacak. Karşılaşma, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak. Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek.



Öte yandan Halkbank, voleybolda Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi.



Halkbank, çeyrek final ikinci maçında İtalya’nın Cucine Lube takımını altın sette 15-12 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.



Başkent ekibinin yarı finaldeki rakibi Polonya ekibi Jastrzębski Wegiel oldu.