Temsilcilerimizin Avrupa defteri kapandı

Başakşehir, Gent'e, Sivasspor ise Fiorentina'ya elenerek Konferans Ligi'ne veda etti. Avrupa Ligi'nde 2-0'ın rövanşında Kadıköy'de Sevilla'yı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye tek farklı galibiyet yeterli olmadı. 3 temsilcimiz de Avrupa UEFA Avrupa veda etti.



UEFA Ülke Puanı Sıralamasında sezona 20. sırada başlayan Türkiye, 8 sıra yükselerek 12. sırada tamamladı.



2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidebilmesi için ilk 10'a girebilmemiz gerekiyordu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde, Başakşehir ile Sivasspor ise Avrupa Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na çıkarken ilk maçlara 31.500 puanla 12. sırada başlamıştı. Üstümüzdeki 32.375 puanlı Sırbistan ve 34.000 puanlı Avusturya'yı geçmeyi amaçlıyorduk.



İlk maçlarda Başakşehir’in beraberliğiyle 200 puan aldık, rövanş maçlarına umutlu çıktık ancak başaramadık. Başakşehir, Gent'e, Sivasspor ise Fiorentina'ya 4-1 kaybetti. Fenerbahçe de 2-0'ın rövanşında Sevilla'yı 1-0 mağlup etse de Avrupa defterini kapattı.