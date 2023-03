Dünya şampiyonu Kübra Korkut'tan kadınlara "güçlü olun" mesajı

Kübra Korkut Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Elde ettiği bu başarıyı, kararlı ve emin adımlar atarak elde ettiğini söyledi:

Bir yandan annelik yaptı, bir yandan da antrenmanlarını kaçırmadı:

Başarısının mimarları arasında kızı ve antrenörü olan eşi de var.

-Bana da 'yapamazsın' diyenler oldu. Herkesin yaşadığı şeyler. Önemli olan kendimizi bilmemiz. Bu cümlelere hiçbir zaman takmadım ve yoluma devam ettim. Hiç umursamadım. Bu süreçte öncelikle hayat arkadaşım ve aynı zamanda antrenörüm Fatih Korkut'a çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek oldu. Ayrıca kızım benim hayatımın kahramanı. Bu başarıları elde etmemde en büyük gerekçe odur. Bana her zaman motivasyon veriyor. 'Sen yapabilirsin anne' demesini ve desteğini her zaman hissediyorum. Ona çok teşekkür ediyorum.