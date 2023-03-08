Dünya şampiyonu Kübra Korkut'tan kadınlara "güçlü olun" mesajı

Kübra Korkut Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Elde ettiği bu başarıyı, kararlı ve emin adımlar atarak elde ettiğini söyledi:

- Tarihe geçmenin gururunu yaşıyorum ancak bu süreç kolay olmadı. Bu madalya çok çalışmanın verdiği bir başarı. O sürece gelene kadar gerçekten zorlu süreçlerden geçtim. Altın madalya kazandıktan sonra çok ağladım. Ağlamamın nedeni zorlu süreçleri geride bırakmamdı. Bazen pes ettim, 'bırakacağım olmuyor' dedim. Sonra ayağa kalkmasını bildim. Herkesin de ayağa kalkmasını bilmesi gerekiyor. Yola devam etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Bir yandan annelik yaptı, bir yandan da antrenmanlarını kaçırmadı:

- Bir kızım var ve ben bir anneyim. Sürekli antrenman yapıyorum, bir yandan da çocuğumla ilgileniyorum.

Başarısının mimarları arasında kızı ve antrenörü olan eşi de var.

-Bana da 'yapamazsın' diyenler oldu. Herkesin yaşadığı şeyler. Önemli olan kendimizi bilmemiz. Bu cümlelere hiçbir zaman takmadım ve yoluma devam ettim. Hiç umursamadım. Bu süreçte öncelikle hayat arkadaşım ve aynı zamanda antrenörüm Fatih Korkut'a çok teşekkür ediyorum. Bana her zaman destek oldu. Ayrıca kızım benim hayatımın kahramanı. Bu başarıları elde etmemde en büyük gerekçe odur. Bana her zaman motivasyon veriyor. 'Sen yapabilirsin anne' demesini ve desteğini her zaman hissediyorum. Ona çok teşekkür ediyorum.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Korkut, kadınlara güçlü olun mesajı verdi:

-Hayatta motivasyonu düşen kadınlar olabilir. Onlar hiçbir zaman pes etmesin. Hepimizin hayatında zorluklar var. Benim de oldu ve olmaya devam edecek. Hiçbir zaman ilerlediğimiz yolu bırakmamamız, güçlü olmamız ve emin adımlarla devam etmemiz gerekiyor. Hayatımızda her zaman bir umut ışığı var. Kadınlarımız hiçbir zaman hayata karşı hırslarını, azimlerini ve isteklerini kaybetmesin.





