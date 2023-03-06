Bursaspor-Amedspor maçında neler yaşandı? | Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur açıkladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında olaylar çıktı. 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle biten karşılaşma maç boyunca gerginliklere sahne oldu

MAÇ SONU GERGİNLİK

Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yine gerginlik oldu. Takımların soyunma odasına gittiği sırada saha atlayan bir kişi ile Amed Sportif Faaliyetler'den iki futbolcu arasında arbede yaşandı.

Soyunma odası koridorlarında da Amed Sportif Faaliyetler'den bazı futbolcular ile özel güvenlik görevlileri arasında itişmeler oldu. Polis ekiplerinin araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Maç sırasında statta bulunan Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur Ulusal Kanal Ana Haber'e bağlanarak yaşananları anlattı ve durum değerlendirmesinde bulundu.

Maçın aslında gergin başlamadığını söyleyen Adanur şunları belirtti:

- Ben bugün maça gittim ama olaylar dün akşam itibarıyla başladı. Zaten gece 4'e kadar sürdü. Maça gittiğimde stadın erkenden dolduğunu gördüm. Maç güzel başladı aslında kötü başlamadı ama bazı futbolcuların trübünleri germesiyle olaylar başladı. Yoksa tribünler gergin değildi. Zaten maç başladıktan sonra ilk 16-17 dakika ciddi sorun oldu. 12-13 yıldır Amedspor ile Bursaspor arasında sorunlar var. Geçtiğimiz Amedspor deplasmanında biz de basına çok yansımayan ciddi sorunlar yaşamıştık.

ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

Ana Haber sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun "Çözüm ne?" sorusu üzerine ise Adanur şu cevabı verdi: