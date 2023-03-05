Deprem çiftçiyi de vurdu: "Gübre atamadık, ürünü toplayıp satamadık"

Girdi maliyetleri altında ezilen, bankalara borcu olan çiftçiyi bir de deprem vurdu. Gübre zamanı geldi ancak çiftçi tarlasına ayak basamadı.

Depremin vurduğu diğer illerde olduğu gibi Hatay'ın Defne ilçesinde de manzara aynı. Ürünler elde kaldı:

-Bütün maliyetlere katlanarak yetiştirdiği portakal, marul, ıspanak, roka, tere olsun tam ürünü satacağı vakit deprem oldu hepsi elinde kaldı.

Hatay-Defne Ziraat Odası Genel Sekreteri Süleyman Yalçın, ürünlerin fiyatının düştüğünü söyledi:

- Tere roka ağırlıklı olarak var şuanda fiyatlar 2-2,5 tl vardı 3'ü zorluyordu şimdi 1 liradan mecburen veriyor çiftçi. 1 haftada el çıkarttı çıkarttı 1 haftada el çıkartamazsa çiçeklenip sürmek zorunda kalacak.

Narenciyede de durum iç açıcı değil:

Narenciye'in 3'te biri toplanmamıştı yeni yeni toplamaya başlamıştık fiyatlarda kötü değildi aslında ancak araya deprem girince sebze hali açılmadı derken narenciye elimizde kaldı zaten pişmişti. Ortalama 2-3 ton mal kalsa 5 lira civarında satıyorduk 15-20 bin lira zarar vardır.

Çiftçi memleketini, tarlasını, bağını bahçesini terk etmiyor: