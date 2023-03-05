Talas Belediyesi'nden acil durum konteyneri: Önemli noktalara yerleştirmeye başladı

Japonya Afet Bakanlığı ve Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın yıllar önce ortak düzenlemiş olduğu afet acil yardım kurslarına katıldıktan sonra tüm tedbirleri tek tek hayata geçirmeye başlayan Talas Belediyesi, olası bir deprem durumunda son derece hayati bir önem taşıyan “Acil Durum Konteynerlerini” şehrin önemli noktalarına yerleştirmeye başladı.



İçerisinde acil durumlarda kullanılacak her türlü yaşam malzemelerinin yanısıra, arama kurtarma ekipmanları, gıda maddeleri, mutfak, duş ve tuvalet bulunan “Acil Durum Konteynerleri”, elektriğini ise çatısında yer alan güneş panellerinden sağlıyor.



“Acil Durum Konteyneri” hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, afet planı kapsamında yapılan çalışmaları da anlattı.