Artvin'de çığ felaketi: 2 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 dağcı hayatını kaybetti. 3 dağcı da yaralandı.

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan dağcılardan kötü haber geldi. 2 kişi hayatını kaybetti.

Dağcılara ulaşmak için yaklaşık 10 saatlik çalışma yürütüldü. Tahliye için gönderilen helikopter olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye iniş yapamadı.

Durum üzerine kara yoluyla bölgeye ulaşan AFAD, Rize ve Erzurum Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile Yusufeli Dağcılık Kulübü üyeleri, yaralı ve cansız bedenlerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonrasında yaralılar ile olayda yaşamını yitiren Mustafa Tekin ve Necmi Can Öztoprak'ın cenazeleri çığın düştüğü bölgeden kızaklarla köy merkezine indirildi.

Yaralılardan ikisi ayakta tedavi edilirken Batuhan Gündoğdu, ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesine götürüldü.

# Artvin # çığ düşmesi # artvin

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