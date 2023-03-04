Toz taşınımı etkili oldu: Çamur yağdı

Toz taşınımı nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'a çamur yağdı.



Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, toz taşınımı beklendiğini açıklamıştı. Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde ve hava kalitesinde azalma olabileceği konusunda vatandaşlar uyarılmıştı. Toz taşınımı bölgede yağmurla birlikte etkili oldu.



Cadde ve sokaklarda park edilen araçlar çamurla kaplandı. Bazı sürücüler araçlarını kendi olanaklarıyla yıkadı. Bazıları da oto yıkamacılar önünde uzun kuyruk oluşturdu.



