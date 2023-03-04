Ağrı'da 11 yavru maymun yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 11 maymun yavrusu ele geçirildi. Kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan yavru maymunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsünü kontrol ettiği sırada aracın bagajındaki iki sepetten sesler geldiğini fark etti.

Ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na giren yolcu otobüsünde kontrol yaptı. Tam bu sırada aracın bagajındaki iki sepetten sesler geldi. Sepetlerin içinde maymun yavruları olduğu belirlendi.

Kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan maymunlar güvenli alana alındı. İlk bakımları yapıldı. Beslenme ihtiyaçları karşılandı. Ardından da yavru maymunlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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