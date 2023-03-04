Domates ihracatı kısıtlamasına tepki

Tarım ve Orman Bakanlığı büyük depremleri ve fiyat artışını gerekçe göstererek domates ihracatında kısıtlama getirdi. Karar, yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya’da tepkilere neden oldu.

Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, domates ihracatının kısıtlamasının çiftçilere zarar vereceğini belirterek, "İhracaat açıldığında mevcut pazarlarımızı yeniden bulamayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaşanan fiyat artışları ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle 14 Nisan'a kadar domates ihracatının kısıtlanması yönündeki kararı hakkında Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, basın açıklaması yaptı. Odanın meclis salonunda yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kökce, kısıtlamanın üreticiye zararı olacağını dile getirdi.

Kumluca'da sel felaketinde kaybedilen ürünler sonrası yeniden ekim yapıldığını anlatan Kökce, 3-5 gün içinde yeni domateslerin meyve vereceğini anlattı. Bahar ve yaz gelmesiyle önümüzdeki günlerde piyasadaki domatesin çoğalacağını kaydeden Kökce, "Bu ihracatın kısıtlanmasının bizlere çok büyük zararı olacak. Çünkü biz kayıp ettiğimiz pazarları geri bulamayacağız. Geçmiş dönemlerde bunları yaşadık. Biz devletimizin acilen müdahale edip ihracat kısıtlanmasını kaldırmasını talep ediyoruz. Biz 'sofralar boş kalmasın' diye üretmeye devam ediyoruz. Gecemizi gündümüze katıyoruz" diye konuştu. 

# domates

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