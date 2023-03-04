10 yıllık askerlik hayali gerçek oldu
Down sendromlu depremzede bir genç Ahmet. 10 yıllık hayali asker olmaktı. İşte o hayali jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
Onun hayali asker olmaktı. 10 yıllık hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş'tan deprem nedeniyle ailesiyle Yozgat'a gelen down sendromlu genç, jandarmanın organizasyonuyla temsili askerlik yaptı.
Depremzede gencin asker olmak istediğini öğrenen Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma astsubay elbisesi giydirdi.
Depremzede gence, Türk bayrağı ve kalem hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.