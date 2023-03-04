Yağmur yok: Yüzde 30 verim kaybı var

Yağışların düşüşü tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. İzmir’de tahıl yetiştiricileri kuraklık nedeniyle şimdiden yüzde 30’a varan verim kaybına ulaştı. Buğday boyları bu mevsimde 25 santim olması gerekirken 5 santimlerde.

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Ege'nin tarımsal üretimde önemli kenti İzmir, şubat ayını da uzun yıllar ortalamasının altında yağışla geçirdi. Bu durum tarımsal üretimde verim kaybına neden oluyor. İzmir’de buğday ekili arazilerde kayıp yüzde 30’lara ulaştı.

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı “beklenen yağışlar olmazsa kuraklık nedeniyle rekolte düşüşü devam edecek” dedi.

Mahsulde kuraklığın etkisi gözle görülebiliyor. Buğday boyu 25 santim olması gerekirken hala filiz halinde.

Sulama barajları ve yer altı sularının da kuraklıktan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Erdallı, “böyle devam ederse yaz aylarında dikilecek mahsullerde sıkıntıya girer” dedi.

# buğday # yağmur

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