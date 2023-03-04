Kurtarma ekibinin kahramanları

Kurtarma çalışmalarındaki kahramanları ekranlarınıza getirelim. Manisa Soma'dan deprem bölgelerine giden madenciler Ulusal Kanal'a yaşadıklarını anlattı. Büyük bir özveriyle çalıştıklarını anlatan emekçiler, domuz damı yönteminin de kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi.

Hiç düşünmediler, haberi alır almaz verilen görevi yerine getirmek için yola çıktılar.

Kahraman madenciler deprem bölgelerinde bir cana umut olmak için büyük çaba harcadı.

Manisa Soma'dan afet bölgesine giden emekçiler yaşadıklarını Ulusal Kanal'a anlattı.

Domuz damı yöntemi kurtarma çalışmalarında büyük avantaj sağlandı.

Yorgunluk, uykusuzluk, açlık onlar için önemli değildi. Enkaz altında kalan vatandaşların canı herşeyden önemliydi.

Yaşadıklarını anlatırken o anlara geri dönüyorlar.

Hepsinin ortak bir amacı vardı, enkaz altındaki canlılar ulaşmak.

# madenciler # kurtarma # soma

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