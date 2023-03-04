Afet bölgesine turunçgil hasadı uyarısı

Deprem bölgesine turunçgil hasadı uyarısı yapıldı.

- Başta portakal, limon, mandalin ve altın topu olmak üzere bu ürünlerin hasat zamanı (...) Doğru zamanda hasatlarının yapılması gerekiyor.



Ülkemizin turunçgil üretiminin yüzde 60’ı deprem bölgesindeki kentlerde yapılıyor. Ayrıca bu kentlerimiz yaş meyve ihracatının da yüzde 40’ını sağlıyor.



Bölgede bazı turunçgillerin hasat zamanı geldi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, hasadın zamanında yapılması gerektiğini vurguladı.



Prof. Dr. Mustafa Erkan, bölgenin buğday üretiminde de önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Üretimin devamlılığı açısından üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.



