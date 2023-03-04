Deprem bölgesi için örgü seferberliği

Örsemaşkla örgü evinin başlattığı kampanyaya Eskişehirli kadınlardan tam destek. Tığlarını, şişlerini alıp gelen kadınlar deprem bölgesine gönderilmek üzere örgü örüyorlar.

Kampanyayı başlatan örgü evinin sorumlusu Sema Doyran örülen ürünlerin Hatay'a gideceğini belirtti:

- Bereler, kaşkollar örüyoruz. Zaten ilk partiyi bu akşam Hatay'a göndereceğiz.



Sema Doyran, çocuklara bayram için bayramlık da örüleceğini dile getirdi:

- Yardımlarımız devam edecek, bu bir süreç çünkü. Bir örgü seferberliği ilan ettik biz de. Şimdi bahar gelince de baharlık ürünler yapacağız. Bayram geliyor, çocuklarımıza bayramlık yapacağız.



Doyran bu zorlu günlerin birlik beraberlik içinde aşılacağını vurguladı:

- Yanlarındayız her zaman, birlik ve beraberlik içerisinde bu kötü günleri atlatacağız diye umut ediyorum.



Pazarcık'tan gelen depremzede Merve Denlikol da bu etkinliğe katıldı:

- Her ne kadar o bölgeden gelmiş, depremzede dediğimiz kimselerden olsam da, şunu söylemek isitiyorum hayattayız. Bizim de bir şeylere el atmamız gerekiyor.

Denlikol, deprem bölgesini yeniden kalkındırmak için umut taşıdıklarını ifade etti: