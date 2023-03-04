Kozlu'da şehit maden işçileri anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesindeki maden ocağında 3 Mart 1992’de meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu… Maden şehitleri için kurban kesildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye’nin 175 yıllık kömür üretimi ile ilgili bilgiler verdi. Yeşil, 5 bine yakın maden şehidi verildiğini söyledi:

175 yıldır biz bu topraklarda üretim yapıyoruz. 5 bine yakın maden şehidimiz var. Bunların içerisinde en büyük grizu facialarından biri 3 Mart 992’de 263 arkadaşımız kaybettiğimiz faciadır. 7 Mart 1983’de Armutçuk’ta 103 arkadaşımız şehit oldu. Yakın zamanda da Amasra’da 42 kardeşimizi kaybettik.