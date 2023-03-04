Yıldırım Belediyesi'nden depremzede öğrencilere kitap seti

Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketini yaşayan 11 ilde en çok etkilenenler hiç şüphesiz çocuklar ve gençler oldu… Bursa Yıldırım Belediyesi ise tüm desteklerinin yanı sıra depremden etkilenen ve sınav senesi olan gençler için binlerce öğrenciye kitap seti gönderdi.

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6 Şubat deprem kâbusu sonrası yardımlar için Türkiye adeta seferber oldu… Bursa’nın merkez ilçesi Yıldırım’da ilk günden itibaren Yıldırım Belediyesi koordinasyonu ve ilçe sakinlerinin büyük katkısı ile yardım tırları, arama kurtarma ekipleri, itfaiyesi, aşevleri, konteyner kentleri kurarak bölgede çalışmalar yaptı.

Enkazdan çıkan bir gencin ambulansta kitaplarını sorması ile yaşanan bu tabloya kayıtsız kalmayan Yıldırım Belediyesi, “Kitaplar bizden başarı sizden” anlayışı ile üniversite sınavına girecek Yıldırımlı 4 bin 215 lise son sınıf öğrencisine, kente yerleşen 500 depremzedeye ve afet bölgesindeki 1000 öğrenciye sözel ve sayısal dersleri içeren testlerin de yer aldığı 20 bin 145 kitap setini buluşturma kararı aldı…

Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde eğitime destek kampanyası için tanıtım toplantısı düzenledi. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.


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