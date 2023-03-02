Afyon ve Denizli'de kuş gribi alarmı! 6.5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

Son 18 aydır dünyanın birçok ülkesinde görülen ve bugüne kadar 200 milyondan fazla kanatlı hayvanın itlafına neden olan kuş gribi vakaları Türkiye'de de görüldü.



Türkiye’nin yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 20 Ocak’ta kuş gribi vakaları görülmeye başlandı. Karantinaya alınan Başmakçı üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuğun itlaf edildiği bildirildi.



Denizli’nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alındı. İlçede 1.5 milyon civarı yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtiliyor.



Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor.