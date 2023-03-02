TGB'den depremzede Ömer'e doğum günü sürprizi

Türkiye Gençlik Birlik üyesi gençler, afet bölgesinde depremzedelerin yardımına koştu. Çadırkentlerle sorumluluk alan gençler, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. TGB’liler Kahramanmaraş’ta ailesiyle birlikte çadırkentte kalan çocuğa, doğum günü düzenlediler.

Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde kurulu çadır kentte, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar, son sürat devam ediyor.

Çadır kentteki çalışmaların sorumluluğunu üstlenen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, depremzede çocuklarla da özel olarak ilgileniyor.

TGB’li gençler, ailesiyle birlikte çadırkentte kalan küçük Ömer’in doğum gününü unutmadı.

Ömer, çadır kentteki onlarca arkadaşı ve TGB’li büyükleri ile doğum gününü oyunlar oynayarak kutladı.

Miniklerin eğlencesine çadır kentte görevliler de eşlik etti…

# tgb # doğum günü

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