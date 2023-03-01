Genelgeye uymayan nakliyeciye ceza: Araçları trafikten men edildi

Gaziantep'te ev taşıma ücreti genelgesine uymayan nakliye firmasına 25 bin 256 TL para cezası verildi. Araçları, trafikten men edildi.

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Afet bölgesinde ev taşıma ücretleri konusunda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye uymayan firmaya ceza kesildi.

Gaziantep’te, genelgede belirlenen ev taşıma ücretinin üzerinde fiyat istediği belirlenen nakliye firmasına 25 bin 256 lira para cezası verildi. Firmanın araçları 15 gün trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için taşıma ücret tarifesine sınırlama getirmişti. Valiliklere gönderilen genelgeye göre, şehir içi taşıma ücretleri, taşınılacak mesafe baz alınarak 6 bin ila 9 bin lira arasında olacak.

Taşıma işlerinde asansör kiralanması halinde, onuncu kata kadar azami asansör kiralama bedeli 1000 lira, bu katın üzerindeki her kat için ilave 100 lira kiralama bedeli alınacak.

# ​Gaziantep # içişleri bakanlığı

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