Antalya'da yeni binalar için şartlar getirilecek

Yıkıcı depremlerin ardından bina güvenliği tartışması gündemin üst sıralarında. Antalya'da yeni yapılacak binalar için yeni şartlar getirildi. Konyaaltı'nda "fore kazık", Muratpaşa'da ise "beton perde" zorunlu olacak.


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Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bazı belediyeler tarafından dayanıklı binalar yapılması için çeşitli projeler hazırlanıyor.

Antalya'da depreme karşı dayanıklı binalar için Konyaaltı Belediyesi "fore kazık", Muratpaşa Belediyesi ise "beton perde" sistemlerini zorunlu hale getiriyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede bir yandan mevcut yapıların denetimi, bir yandan da yeni yapılacak binalar için çalışmalara başlandı.

İlçe genelinde uzman ekipler tarafından zemin araştırması yapılacak ve gerekli görülen yerlerde inşaat temeline taşıma kapasitesi düşük zeminlerde yapı yüklerini sağlam zeminlere ulaştırmak amacıyla "fore kazık" sistemi zorunlu hale getirilecek.

Konu, belediyenin mart ayı meclis toplantısında gündeme getirilecek.

# Antalya # deprem # Konyaaltı Belediyesi # antalya # muratpaşa belediyesi

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