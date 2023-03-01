Harmandalı çöplüğüne muhtardan isyan: “Yaşamak istiyoruz”

İzmir’in Cumhuriyet Mahallesi’nin zemini Büyükşehir Belediyesi’nin ruhsatsız olarak çalıştırdığı çöp depolama alanının yükünü taşımıyor.

Zemin 2019’dan bu yana her gün kentin gözü önünde kayıyor. Belediye eliyle oluşan afet riskini 2021 yılından itibaren 10’u aşkın haber ve yayın ile gündeme getiriyoruz.

Ancak CHP’li büyükşehir belediyesi ne de Çevre İl Müdürlüğü ciddi bir adım atıyor.

Ekibimiz mahalle muhtarı ile birlikte afet bölgesindeki son durumu görüntüledi. Muhtar Dursun Ali Kazar, “yaşamak istiyoruz” dedi.