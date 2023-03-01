İzmir de sıvılaşma uyarısı: O mahallere dikkat!

Yıkıcı Kahramanmaraş depremleri yapı stoklarının gözden geçirilmesini Türkiye’nin gündemine getirdi. İzmir’de Konak ve Karşıyaka Belediye başkanları, kötü zemine sahip olan bölgeleri kamuoyuyla paylaştı.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, sahil şeridinde yer alan Güzelyalı ve Göztepe Mahallelerinin ile Birinci Kordonda zemin sıvılaşması riskine dikkat çekti.



Zemine göre bina yapmak lazım diyen Batur, yeni bina yapımlarında fore kazığının zorunlu tutabileceğini açıkladı.



Karşıyaka Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay da jeolojik ve jeoteknik etüdleri tekrar gözden geçirilen Atakent, Bostanlı ve Mavişehir mahallelerine dikkat çekti. Tugay ağırlıklı olarak sahile yakın bölgedeki mahallelerin zeminlerinde yüksek sıvılaşma riski bulunduğunu duyurdu.



Söz konusu bölgelerde ‘Mikro Bölgeleme Etüd Çalışması’ yapılacağını bildiren Tugay, olumsuz sonuçlar elde edilirse üst ölçekli planlamaların yeniden değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüleceğini söyledi.



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi yapı durum tespitini kent genelindeki tüm ruhsatlı yapılara uygulayacaklarını açıkladı. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığının yürüteceği çalışmada binalar deprem güvenliği açısından değerlendirilecek.



Beton çekiç ve ultrason, röntgen cihazı gibi uygulamalar ile elde edilen sonuçlar analiz edilecek. Başvurulara göre, binanın yapısal durumu dikkate alınarak ön inceleme sırası belirlenecek.