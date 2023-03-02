Malatya OSB işçisini bekliyor

Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde çarklar dönüyor. Fabrikalar çalışıyor. Ancak iş insanlarının önemli bir çağrısı var. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akif Baştürk, emekçilere sesledi, "memleketinize dönün hep birlikte çalışalım, bu vatan borcumuz" dedi.

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Malatya Organize Sanayi Bölgesinde fabrikalar çalışıyor ancak tam kapasite değil. Bunun için çalışanların memleketine dönmesi gerekiyor.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akif Baştürk, Organize Sanayi Bölgesi'ndne önemli bir çağrı da bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi emekçilerini bekliyor.

# malatya # OSB

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