Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor

Kahramanmaraş'ta yeni konutlar için ilk kazma vuruldu. Tarihi Maraş Çarşısı'nda da dükkanını açan esnaf, normalleşme sürecini hızlandırmak istiyor.

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Kahramanmaraş'ta normalleşme süreci için adımlar atılıyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Maraş Çarşısı'nda esnaf eski günlerine dönmek istiyor.

9 giriş ve 495 iş yerinden oluşan çarşıda hareketlilik artıyor.

Esnaf hızlıca toparlanmak istiyor.

Birbirine kenetlenen iş yeri sahipleri, dükkanını açarak hem birbirlerine hem de Maraş halkına güven veriyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu duyurdu.


Bakan Kurum, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başladıklarını açıkladı.

# Kahramanmaraş # Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı # Murat Kurum # Kahramanmaraş # deprem

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