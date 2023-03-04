Kılıçkaya Barajı alarm veriyor
Sivas'taki 33 yıllık Kılıçkaya Barajı, kuruma noktasına geldi. Baraj, enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla 1990 yılında Kelkit Çayı üzerine inşa edilmişti.
Önceden çok su tuttuğu için kapakları açılan baraj şimdi kurumaya yüz tuttu.
33 yıllık Kılıçkaya Barajı Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kelkit Çayı üzerine enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kurulmuştu. Yağışın henüz istenilen seviyede olmaması olumsuzlukları da beraberinde getirecek.
Uyarılarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, yanlış su kullanımına dikkat çekti:
- Kelkit Çayı'nın barajı besleyen kolları var. Bu kolların içme suyu, tarımsal amaçta kullanımın çok fazla artması baraj suların azalmasında çok büyük etken. Barajımız enerji üretimi maksatlı kullanılan bir baraj. Dönemsel rekoltenin düşmesine bağlı kilovat olarak düşüklüğüne sebep olacak. Enerji üretiminde azalmalar meydana getirecek. Yine bununla birlikte su popülasyonu nedeniyle balık çeşitliliği ve balıkçılığı sekteye uğratacak ve azaltacaktır. Çayın kolları tarımsal sulama maksatlı kullandığı için tarımda da yıldan yıla rekolte düşüklüklerine ve verim azalmalarına sebep olacaktır"