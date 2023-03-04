Kılıçkaya Barajı alarm veriyor

Önceden çok su tuttuğu için kapakları açılan baraj şimdi kurumaya yüz tuttu.



33 yıllık Kılıçkaya Barajı Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Kelkit Çayı üzerine enerji üretimi ve tarımsal sulama amacıyla kurulmuştu. Yağışın henüz istenilen seviyede olmaması olumsuzlukları da beraberinde getirecek.



Uyarılarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, yanlış su kullanımına dikkat çekti: