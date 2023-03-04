Çocuklar için anlamlı kampanya

Deprem bölgesindeki çocuklar için minik eller iş başında.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri depremden etkilenen çocuklar adına oyuncak ve kitap kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul'da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek.



5 Mart'ta çocuk oyunlarıyla perdelerini açmaya hazırlanan İBB Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını da çocuk oyunlarıyla birlikte sürdürecek.