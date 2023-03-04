Depremzedelerin yemeği de tıraşı da Mehmetçik'ten

Mehmetçik, Malatya'da kurulan çadır kentte afetzedelerin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaklaşık 250 çadırın bulunduğu alanda Mehmetçik Afetzedeleri tıraş ediyor lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere yardım ediyor

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Mehmetçik odun kırıyor, tıraş ediyor, sınava hazırlanan öğrencilere destek oluyor. Görüntüler Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya’dan.

Yaklaşık 250 çadırın bulunduğu alanda, depremzedelerin günlük ihtiyaçlarını, Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığına bağlı personel karşılıyor.

Depremzedeler için fırında ekmek pişiren, üç öğün yemek hazırlayan askerler, odun keserek yakmaya hazır hale getiriyor.

Afetzedeleri tıraş da eden Mehmetçik, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere de yardım ediyor.

# malatya # deprem # Kahramanmaraş

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