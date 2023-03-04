Tuzla'da site sakinleri aidat ücretlerini protesto etti

Tuzla'da site sakinleri aidat ücretlerini protesto etti. Yaklaşık 150 kişi yönetim istifa sloganları attı. Yönetimden ise yanıt gelmedi.

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bin 679 daireli sitenin sakinleri, aidat ücretlerinin artırılması ve aidata dahil olan elektrik ücretlerinin ayrılmasını protesto etti.

Site içerisinde toplanan yaklaşık 150 kişi yönetim istifa ve bu düzeni istemiyoruz şeklinde slogan attı.

Yönetim binasına yürüyen grup açıklama yaptı.

# tuzla # aidat

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