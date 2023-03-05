Depremzede çiftçilere özel destek çağrısı

Deprem bölgelerinde 4 Bin 500 civarında büyükbaş, 42 bin civarında küçükbaş hayvan telef oldu. Açıklama Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse'den geldi. Köse, besici ve çiftçiler için 'Özel Destek' çağrısı yaptı, "Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız" dedi.

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Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 4 bin 500'ün üzerinde büyükbaş ile 42 binin üzerinde küçükbaş hayvanın öldüğünü belirterek, besici ve çiftçiler için 'özel destek' çağrısı yaptı:

- Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız

4 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Köse deprem felaketinde binlerce hayvanın ölmesinin önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti:

- 5 binin üzerinde hayvan barınağı, ahır ve ağıl yıkıldı. 4 bin 500'ün üzerinde büyükbaş, 42 binin üzerinde küçükbaş ve 1000'in üzerinde arılı kovanın telef olduğu tespit edildi. 3 bini aşkın büyükbaş, 18 bin civarı küçükbaş hayvan ise enkazdan sağ kurtarıldı. Önemli sorunlar ortaya çıktı. İneklerin sağılmaya devam edilmesi lazım. Sütün diğer bölgelere ulaştırılması gerek. Çünkü inekler sağılmazlarsa, meme hastalıkları meydana gelir. Yem sorunu da var; bakanlık, bu konuda ciddi çalışmalar yaptı

'GIDA SORUNU YAŞANIR'

Köse depremzede besici ve çiftçilere özel destekler verilmesi gerektiğini vurguladı:

- Hayvancılıktan vazgeçmemeleri sağlanmalıdır. Çünkü hayvancılık, insanlarımızın geleceğidir. Eğer bu insanlara sahip çıkmazsak ve yaşadıkları yerlerden göç ederlerse; geri dönmeleri çok zor olur. Gıda sorunu yaşanır. Topraklarımızı ekemez, insanlarımızı besleyemeyiz. Kentlere göçler çoğalır. Tarım ve hayvancılığa sahip çıkmak zorundayız. Bugünden itibaren bölgedeki ölen hayvanların yerine hayvan vererek, vatandaşlarımızın yıkılan evlerini yaparak, yem desteği sağlayarak, özel destekler vererek, bu işe devam etmelerini sağlamayız
# adana # veteriner # besici # çiftçi

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