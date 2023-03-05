Tuzla Belediye Başkanı vatandaşa seslendi: “Kimseye enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz”

Tuzla Belediyesi, 1999 depreminden sonra Tuzla’da orta hasarlı olduğu tespit edilen 37 binanın yıkım sürecini başlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu durumun 22 yıllık bir süreç olduğunu belirterek “Kimseye ölme veya enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz” dedi.

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Tuzla’da orta hasarlı binalar tahliye edilerek yıkım sürecine başlandı.

1999 depreminden sonra Tuzla’da orta hasarlı olduğu tespit edilen 37 binaya şubat ayında boşaltılması için tebligat gönderilmişti, Mart ayı itibarıyla da yıkım süreci başlatıldı.

Olası bir İstanbul depreminde, kimsenin canına bir zarar gelmemesi için defalarca hak sahiplerine yazılı ve sözlü uyarılarda bulunduklarını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu durumun 22 yıllık bir süreç olduğunu belirtti.

Yıllardır Mülk sahiplerinin zaman istediğini söyleyen Yazıcı, yerde kimseye ölme veya enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz” dedi ve yıkım sürecini başlattı.

# İstanbul # tuzla # tuzla belediyesi # şadi yazıcı

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