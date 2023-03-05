Antalya Kaş'ta domates üreticileri yol kapattı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, domates üreticileri yol kapattı, domatese getirilen ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi. Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, sorunun çözüleceği söyledi.

Son Güncelleme:

Üreticiler Antalya'da yol kapattı, sesini duyurmaya çalıştı.

Kaş'ta domates üreticileri, 14 Nisan 2023'e kadar domatesteki fiyat artışını önleme gerekçesiyle getirilen ihracat kısıtlamasına tepkili. Çözümün kısıtlamada olmadığını, girdi maliyetlerinin düşürülmesinde olduğunu söylüyorlar.

Üreticiler, Antalya- Muğla D-400 kara yolunun Kaş- Seydikekemer yolunun bir bölümünü araçlarıyla trafiğe kapattı. Domatesin üretim maliyetinin yüksek olduğunu, ihracat kısıtlaması sonrası satış fiyatının düştüğünü belirttiler. Avrupa'daki firmalara verilen taahhütler olduğunu hatırlattılar.

Eylem üzerine bölgeye Kaş Kaymakamı Murat Öztürk gitti.

Öztürk, üreticilerin yanında olduklarını sorunun çözüleceğini söyledi:

"Bakanlar Kurulu'nda durum dile getirilmiş. Yarın toplanıyor, karar verilecek. Mağduriyetiniz, sıkıntılarınız ilk elden dile getirilmiştir. İki bakan dile getirmiş. İnanıyorum ki; bu iş, yarın çözüme kavuşmuş olacak.
# Domates üreticileri # antalya # Kaş

Benzer Videolar

Talas Belediyesi'nden acil durum konteyneri Talas Belediyesi'nden acil durum konteyneri
“Kimseye enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz” “Kimseye enkazın altında kalma özgürlüğü veremeyiz”
Depremzede çiftçilere özel destek çağrısı Depremzede çiftçilere özel destek çağrısı
Depremlerde coğrafya kader midir? Depremlerde coğrafya kader midir?
Artvin'de çığ felaketi: 2 ölü, 3 yaralı Artvin'de çığ felaketi: 2 ölü, 3 yaralı
Tuzla'da aidat ücretleri protesto edildi Tuzla'da aidat ücretleri protesto edildi
Mehmetçik afetzedelerin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor Mehmetçik afetzedelerin günlük ihtiyaçlarını karşılıyor
Toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı Toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı
11 yavru maymun yakalandı 11 yavru maymun yakalandı
Depremzedeler eşyalarına kavuştu Depremzedeler eşyalarına kavuştu
"Hatay'da su yok" kara propagandası "Hatay'da su yok" kara propagandası
Domates ihracatı kısıtlamasına tepki Domates ihracatı kısıtlamasına tepki
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da havası en kirli ilçeler hangileri?
2 EYT'lilere hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 O illerde kuvvetli sağanak bekleniyor
5 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin