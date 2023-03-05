Antalya Kaş'ta domates üreticileri yol kapattı

Üreticiler Antalya'da yol kapattı, sesini duyurmaya çalıştı.



Kaş'ta domates üreticileri, 14 Nisan 2023'e kadar domatesteki fiyat artışını önleme gerekçesiyle getirilen ihracat kısıtlamasına tepkili. Çözümün kısıtlamada olmadığını, girdi maliyetlerinin düşürülmesinde olduğunu söylüyorlar.



Üreticiler, Antalya- Muğla D-400 kara yolunun Kaş- Seydikekemer yolunun bir bölümünü araçlarıyla trafiğe kapattı. Domatesin üretim maliyetinin yüksek olduğunu, ihracat kısıtlaması sonrası satış fiyatının düştüğünü belirttiler. Avrupa'daki firmalara verilen taahhütler olduğunu hatırlattılar.



Eylem üzerine bölgeye Kaş Kaymakamı Murat Öztürk gitti.



Öztürk, üreticilerin yanında olduklarını sorunun çözüleceğini söyledi:

"Bakanlar Kurulu'nda durum dile getirilmiş. Yarın toplanıyor, karar verilecek. Mağduriyetiniz, sıkıntılarınız ilk elden dile getirilmiştir. İki bakan dile getirmiş. İnanıyorum ki; bu iş, yarın çözüme kavuşmuş olacak.