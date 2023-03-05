Deprem coğrafya ilişkisi | Türk Coğrafya Kurumu Gençlik Birimi Başkanı Enes Alkan yorumladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen konu başlıklarından biri olan 'Coğrafya deprem ilişkisi' Ulusal Kanal'da Haberiniz Olsun programında Türk Coğrafya Kurumu Gençlik Birimi Başkanı Enes Alkan ile masaya yatırıldı.

Sözlerine vatandaşlara baş sağlığı dileyerek başlayan Alkan şunları söyledi:

- Gerekli deprem bilinci ve kültürüne ulaşmamız gerek. Neden-sonuç ilişkisini iyi kurmamız gerek. Öncelikli olarak toplumsal farkındalığı artırarak deprem kültürü ve coğrafya bilincini toplumumuza entegre etmemiz gerekmektedir.Deprem kültürü ve bilincine sahip olan insan hiçbir şekilde fay hattına yakın gevşek zemin üzerine inşa edilmiş bir yerleşim yerini tercih etmez.

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