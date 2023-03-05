Deprem coğrafya ilişkisi | Türk Coğrafya Kurumu Gençlik Birimi Başkanı Enes Alkan yorumladı
Türk Coğrafya Kurumu Gençlik Başkanı Enes Alkan Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından gündeme gelen konulardan biri olan 'Türkiye'nin coğrafi konumu' başlığını Ulusal Kanal'da yorumladı. Coğrafi sorunlara nasıl çözümler üretilebilir, yanlışlarımız neler gibi sorular tartışıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen konu başlıklarından biri olan 'Coğrafya deprem ilişkisi' Ulusal Kanal'da Haberiniz Olsun programında Türk Coğrafya Kurumu Gençlik Birimi Başkanı Enes Alkan ile masaya yatırıldı.
Sözlerine vatandaşlara baş sağlığı dileyerek başlayan Alkan şunları söyledi:
- Gerekli deprem bilinci ve kültürüne ulaşmamız gerek. Neden-sonuç ilişkisini iyi kurmamız gerek. Öncelikli olarak toplumsal farkındalığı artırarak deprem kültürü ve coğrafya bilincini toplumumuza entegre etmemiz gerekmektedir.Deprem kültürü ve bilincine sahip olan insan hiçbir şekilde fay hattına yakın gevşek zemin üzerine inşa edilmiş bir yerleşim yerini tercih etmez.
NE YAPILMALI?
- Coğrafi bilgi öğrenim sürecine gerekli önemin gösterilip süreçlerde coğrafya kullanılmalı ve bu kullanım sağlanmasıda yetkililer tarafından takip edilmelidir. Gelecek nesillere bu süreçleri doğru aktarıp coğrafyayı ana merkeze alarak bu süreçlerin etkisini en hafife indiririz diye düşünüyorum. Ayrıca yeniden inşa süreçleride günümüzde gündemde bu süreçte de coğrafyayı esas almamız gerekiyor. Zemin özellikleri, yerleşim yerleri buna müsait mi gibi durumlar değerlendirilmeli.
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