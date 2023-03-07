Emin Adanur'dan Bursaspor açıklaması: "Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler.."

Bursaspor’un Amedspor’la oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili Bursaspor’un önceki dönem başkanı Emin Adanur açıklama yaptı:

- Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler dışında kesinlikle ırkçı bir eylem ya da doğudaki insanları, Kürt halkına yönelik bir eylem değildi.

Adanaur, statta Bursasporlu taraftarların "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterlerinin açılmasına da tepki gösterdi:

- Emin Adanur olarak doğru bulmadım. Türk milletinin ya da Kürt milletine bıraktığı derin bir iz var. Bu izi kaşımak, bu izi tekrar insanların aklına getirmek ya da yüzüne vurmaya kimsenin hakkı yok.

Bursaspor'un ırkçı bir camia olmadığını vurguladı, örnekler verdi:

- Bursaspor hali hazırda hem de yıllardır Bursaspor tribün liderliğini yapan Mehmet Güzelsöz Diyarbakırlıdır. Bursaspor ırkçı olsaydı zaten bu tribünlerin abisi ya da tribünlerin lideri Diyarbakırlı birisi olamazdı. Ben doğuluyum, Kürt’üm. Camia ırkçı olsaydı beni başkan seçmezdi.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda açıklama yapan Adanur, önemli çağrı yaptı:

”Bu iki takım yarın yine bir araya gelecek. O zaman Allah muhafaza daha kötü istenmeyen olaylar yaşanabilir. O yüzden şimdiden iki kulübün başkanları ve yöneticileri bir araya gelerek, iki kulübün tribün liderlerini de yanlarına alarak kardeşlik görüntüsü vermeliler. Ayrıca Bursaspor taraftarlarının kesinlikle tüm Amedspor taraftarlarını, bu kulübe gönül vermiş olanları, Diyarbakır halkını ve Doğu kökenli yurttaşlarımızı karşısına alma gibi bir niyeti ve ya tepkisi kesinlikle söz konusu olamaz. Münferit olayları buraya çekmeye çalışmak bölücülükle eş değerdir” diye konuştu.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, tertiplere dikkat çekti: