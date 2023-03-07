Emin Adanur'dan Bursaspor açıklaması: "Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler.."

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara yönelik Bursaspor önceki dönem Başkanı Emin Adanur, açıklama yaptı. Adanur benzer olayların yaşanmaması için kulüp yöneticilerinin bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Son Güncelleme:

Emin Adanur'dan Bursaspor açıklaması: "Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler.." - Resim : 1

Bursaspor’un Amedspor’la oynadığı maçta yaşanan olaylarla ilgili Bursaspor’un önceki dönem başkanı Emin Adanur açıklama yaptı:

- Münferit birkaç kişinin yaptığı bazı eylemler dışında kesinlikle ırkçı bir eylem ya da doğudaki insanları, Kürt halkına yönelik bir eylem değildi.

Adanaur, statta Bursasporlu taraftarların "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterlerinin açılmasına da tepki gösterdi:

- Emin Adanur olarak doğru bulmadım. Türk milletinin ya da Kürt milletine bıraktığı derin bir iz var. Bu izi kaşımak, bu izi tekrar insanların aklına getirmek ya da yüzüne vurmaya kimsenin hakkı yok.

 Bursaspor'un ırkçı bir camia olmadığını vurguladı, örnekler verdi:

- Bursaspor hali hazırda hem de yıllardır Bursaspor tribün liderliğini yapan Mehmet Güzelsöz Diyarbakırlıdır. Bursaspor ırkçı olsaydı zaten bu tribünlerin abisi ya da tribünlerin lideri Diyarbakırlı birisi olamazdı. Ben doğuluyum, Kürt’üm. Camia ırkçı olsaydı beni başkan seçmezdi.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda açıklama yapan Adanur, önemli çağrı yaptı:

”Bu iki takım yarın yine bir araya gelecek. O zaman Allah muhafaza daha kötü istenmeyen olaylar yaşanabilir. O yüzden şimdiden iki kulübün başkanları ve yöneticileri bir araya gelerek, iki kulübün tribün liderlerini de yanlarına alarak kardeşlik görüntüsü vermeliler. Ayrıca Bursaspor taraftarlarının kesinlikle tüm Amedspor taraftarlarını, bu kulübe gönül vermiş olanları, Diyarbakır halkını ve Doğu kökenli yurttaşlarımızı karşısına alma gibi bir niyeti ve ya tepkisi kesinlikle söz konusu olamaz. Münferit olayları buraya çekmeye çalışmak bölücülükle eş değerdir” diye konuştu.

Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, tertiplere dikkat çekti:

- Bu olayı Amerika'nın Türkiye üzerindeki tertiplerinin parçası olarak değerlendiriyorum. Maç sırasında açılan en anlamlı pankart ‘Ne mutlu Türküm diyene’ pankartıdır.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bursaspor # bursa # amedspor # beyaz toros # Yeşil # Mahmut Yıldırım

Benzer Videolar

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanşı başlıyor Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu rövanşı başlıyor
Bursaspor-Amedspor maçında neler yaşandı? Bursaspor-Amedspor maçında neler yaşandı?
TFF'den “Ayrıcalık” iddiasına yalanlama TFF'den “Ayrıcalık” iddiasına yalanlama
Milli atlet depremzedeler için koştu Milli atlet depremzedeler için koştu
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu istifa etti Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu istifa etti
"Suriye halkı Türkiye ile barış istiyor" "Suriye halkı Türkiye ile barış istiyor"
Kadın millilerden "Omuz Omuza" çağrısı Kadın millilerden "Omuz Omuza" çağrısı
Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı Kayserispor-Fenerbahçe maçında deplasman yasağı
Türk sporunun acı günü: Ziya Şengül hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ziya Şengül hayatını kaybetti
Taha Akgül'den altın madalya Taha Akgül'den altın madalya
Futbol dünyası toplanıyor Futbol dünyası toplanıyor
Trabzonspor-Basel maçında tek yürek olundu Trabzonspor-Basel maçında tek yürek olundu
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hangi FETÖ'cüler destek verdi?
3 Naci Görür,. 5 ile dikkat çektİ
4 Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
5 İstanbul'da 2 köprü trafiğe kapatılacak