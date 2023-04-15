Euroleague'de skandal: Türk bayrağına izin verilmedi!

EuroLeague Kadınlar'da finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, kazandıkları yarı final sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi. Ancak izin verilmedi. Bunun üzerine oyuncular, formalarındaki Türk bayrağını gösterdi.

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Çekya'nın başkenti Prag'da FIBA Kadınlar EuroLeague Final-Four organizasyonu düzenlendi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, USK Prag'ı 78-58 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları galibiyet sevincini taraftarıyla yaşarken, tribünlerden kendilerine Türk bayrağı uzatıldı. Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırmak isteyen oyuncular, sahada çirkin bir tavırla karşı karşıya kaldı.

Sahadaki güvenlik görevlisinin müdahalesine rağmen Türk bayrağını alan basketbolcular sonrasında organizasyondaki bir başka yetkilinin engellemesiyle karşı karşıya kaldı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, elinden Türk bayrağının alınmasının üzerine, formalarında yer alan Türk bayrağını göstererek ve öperek tepki gösterdi.

# euroleague # basketbol

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