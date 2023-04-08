Ali Koç ve Jorge Jesus arasında tartışma yaşandı mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında Başkan Ali Koç ile tartıştığı iddiasına cevap verdi:

- Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var.