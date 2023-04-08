Ali Koç ve Jorge Jesus arasında tartışma yaşandı mı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında Başkan Ali Koç ile tartıştığı iddiasına cevap verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında Başkan Ali Koç ile tartıştığı iddiasına cevap verdi:
- Maçlar bittiğinde soyunma odasında gerginlikler olabilir ama belirttiğimiz gibi başkanımızı çok seviyorum, güzel bir arkadaşlığımız var.
# ali koç # Jorge Jesus # fenerbahçe # beşiktaş