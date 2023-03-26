Ermeni taraftarlardan çirkin eylem: Milli marşımızı protesto ettiler

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlı ekibimizin 2-1 kazandığı maçta Ermeni taraftarlardan saygısız bir hamle geldi.



Başkent Erivan'da oynanan karşılaşmada UEFA'nın talebi doğrultusunda Türk taraftarlar tribündeki yerlerini alamadı. Ermeni taraftarlar ise 14 bin 400 kişilik stadı tamamen doldurdu.



Maç öncesi yapılan seremonisinde her iki ülkenin de milli marşları okundu. A Milli Futbol Takımı İstiklal Marşını okurken, stadyumda yer alan Ermeni taraftarlar İstiklal Marşını protesto etti.



Ayağa kalkmayan bazı taraftarlar milli marşa saygı göstermeyip büyük bir uğultu ve ıslık sesi çıkararak durumu sabote etti.